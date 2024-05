Brad Pitt estrelar - Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2024

Rio - O filme sobre a Formula 1, estrelado por Brad Pitt e produzido por Lewis Hamilton, pode se tornar o mais caro de todos. A produção, que começou a ser filmada, mas precisou parar por causa da greve de Hollywood, voltou a todo vapor com um orçamento do US$ 300 milhões, cerca R$ 1,5 bilhão, segundo o portal "Quartz".

O filme de F1, que ainda não tem título oficial, acompanha Sonny Hayes (Brad Pitt), um piloto veterano que será chamado de volta ao esporte para fazer dupla com a jovem estrela da F1 Joshua Pearce (Damson Idris). A produção é dirigida por Joseph Kosinski, de "Top Gun: Maverick". As gravações já estão acontecendo em lugares tradicionais do automobilismo, como Silverstone, na Inglaterra, e no Grande Prêmio da Hungria.

Além da greve de Hollywood, outros motivos fizeram com que o orçamento tenha aumentado, como a decisão do filme de colocar atores em carros de corrida reais. As gravações são externas, o que também encarece a produção e pede medidas de segurança adicionais. Para o longa, carros de corrida da F2 foram adaptados para parecer com os da F1.

O orçamento bilionário coloca o filme sobre a F1 ao lado de produções como "Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1", com Tom Cruise e "Avatar" . Por causa dos altos custos, o filme estrelado por Brad Pritt precisará arrecadar pelo menos US$ 750 milhões, cerca de R$ 3,8 bilhões, nas bilheterias.