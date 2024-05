Fabiana Justus leva família às lágrimas com aparição surpresa - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus leva família às lágrimas com aparição surpresaReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2024 08:38 | Atualizado 19/05/2024 09:52

Rio - Fabiana Justus levou a família às lágrimas ao aparecer de surpresa no aniversário de 4 anos de Vicky, sua irmã mais nova, na tarde deste sábado (18). Em meio a um tratamento contra leucemia, a filha de Roberto Justus usou máscara e chegou perto apenas dos familiares.

fotogaleria

Nos Stories, do Instagram, Fabiana mostrou a ida à festa, que aconteceu em uma fazenda, ao ar livre. "Bruno deu a ideia de sairmos para passear de carro... daí resolvi fazer uma surpresa", escreveu ela. "E essa foi a surpresa! Viemos para a festa da Vicky", continuou ela, que mostrou a alegria de suas filhas ao verem a mãe chegando no aniversário e Rafa Justus chorando com a presença da irmã.

"Ninguém sabia de nada (nem eu)! A gente decidiu vir rapidinho, ficar ao ar livre, longe de todos, mas pelo menos ver a família e estar presente", disse Fabiana, que segurava um álcool em gel em um dos registros. "Minha mãe ficou num mix de muito feliz de me ver e com preocupação de eu não chegar muito perto de ninguém, mosquitos, etc. Te amo", se declarou ela para Sacha Chryzman.

Em seguida, Fabiana contou que Roberto Justus deu um microfone para que ela fizesse um discurso, que emocionou os convidados. "Eu não ia falar com ninguém, ia ver a minha família, mas eu estou muito feliz de ver todos vocês, muito feliz de estar aqui. Eu estou isolada desde janeiro, desde o diagnóstico, e o Bruno deu a ideia e falou: 'vamos passear'", iniciou ela dizendo que pretendia ficar de longe.

"E de repente a gente falou: é ao ar livre, máscara, disse: vou mais perto, não dá. Estava sem ver meus irmãos desde janeiro e obrigada por todas as energias boas que eu recebi e por tudo o que vocês fizeram. Espero que meus médicos não vejam isso", finalizou Fabiana.

Embora não tenha pedido liberação médica, Fabiana mostrou que uma das profissionais que acompanha o caso viu o encontro e celebrou a evolução da influenciadora. "Que lindo, Fabi", escreveu a médica como mostra um print de WhatsApp. "Ai, nem me fale. Não pedi autorização. Mas ao ar livre e de máscara tudo bem, né?", perguntou ela, que foi respondida: "Tudo certo. Juro, fiquei emocionada ao ver você com sua vida em família de volta". "Uma das minhas médicas viu e amou, ufa", escreveu Fabiana aliviada nos Stories.