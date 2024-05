Junior fala sobre o lançamento de ’Solo - Vol. 2’ - @joaokopv / Divulgação

Publicado 25/05/2024 06:00

Rio - Há sete meses, Junior disse que era um "ato de coragem" lançar seu primeiro álbum "Solo", em que retrata seu íntimo, após mais de 30 anos de carreira. O trabalho foi bem recebido pelos fãs do cantor, que disponibilizou o segundo volume do projeto, na última quinta-feira (23), com 11 faixas e dois interlúdios, nas plataformas digitais. "Continuo corajoso (risos) e esse novo momento está massa", vibra o músico.

Mas, por pouco, os admiradores do artista não conferiram as novas canções neste mês. Ele pensou em adiar o lançamento de "Solo — Vol. 2" devido à tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. "Um argumento contra esse meu pensamento foi o quanto a música é uma parada positiva, que já me salvou tantas vezes. Então, resolvi soltar. Ao mesmo tempo, estou animado de poder jogar as músicas para o mundo, para as pessoas poderem ouvir e compartilhar", afirma Junior, que promoveu uma audição beneficente, em São Paulo, para arrecadar fundos para a causa.

Ele também admite que a tensão para este lançamento é menor e explica o motivo. "Porque não é a primeira vez. Já tem uma galera esperando e sei com quem estou falando de início. A repercussão do volume um foi muito massa. Então, acho que a vibe está um pouco mais leve nesse sentido", acredita.

Apesar de o álbum se chamar 'Solo', Junior divide os vocais com Gloria Groove na música "Fome". "Ela é incrível, uma super artista. Na época em que eu estava compondo as músicas, 'Fome' sempre teve muito a cara da Gloria. Eu nem achava que fosse ter nenhum feat no álbum, mas essa música pedia muito. Como produtor, gosto de entregar o que a música pede. A música tem vida própria e eu tento escutar o que ela está me falando. A Gloria seria um encaixe perfeito".

O convite para a parceria musical aconteceu nos bastidores do "Caldeirão do Huck", no ano passado. De imediato, a Gloria aceitou a proposta do irmão de Sandy, que curtiu o resultado do hit. "Ficou melhor do que eu imaginava. Ela conseguiu me surpreender. Era inevitável esse feat pra mim. Até pensei em chamar outras pessoas, mas eu teria que fazer um movimento para saber onde encaixar, como fazer. Ali (na música 'Fome') fazia muito sentido ter a Gloria".

Além da drag queen, há duas participações para lá de especiais neste projeto de Junior: de seu filho Otto e do sobrinho Theo, filho de Sandy e Lucas Lima. Eles integram o "coro infantil", que solta a voz no início do hit "Tabu". "Meus filhos (Lara e Otto) e o Theo são muito musicais. Quando estava produzindo a música, me veio a ideia de ter o coro de criança. Falei com eles e quiseram gravar. Um dia, estávamos aqui em casa, e o Theo tinha vindo visitar os primos. Era um dia chuvoso e gravamos. Peguei meu celular, entramos em uma casinha de tecido na brinquedoteca - que minha sogra costurou - gravei as vozes deles. Não podia deixar de botar".

Com direito a solo de guitarra e uma pegada de rock anos 1980, "Salve-se Quem Puder" conta uma história fictícia sobre sexo e danação (ou não). "Eu me salvei, mas de vez em quando, a gente dá uma perdidinha para a gente se encontrar. É importante na arte, você se permitir se perder um pouco", avalia.

Em "Fora da Caixa", Junior desabafa sobre seu sentimento em relação às mudanças do mundo. "Sinto que, na verdade, estou um pouquinho mais para dentro da caixa, porque, se deixar, fico fora demais. O movimento é o contrário. Estou brincando (risos). Na minha área, é fundamental você ser fora da caixa para criar coisas diferentes e se expandir. Tem a ver também com as mudanças que o mundo vai trazendo e a gente tem que se adaptar, com a idade. Sou de uma geração que viveu o analógico e está em tempo de viver intensamente o digital também. É uma adaptação gigantesca. É sobre essa sensação de me sentir um peixe fora d'água nesse mundo em alguns momentos".

Nu em clipe

Junior causou o maior furor nas redes sociais, no mês passado, ao compartilhar um trecho do videoclipe da música "Seus Planos", em que aparece peladão sentado em uma banheira. "Acho que ninguém esperava por essa. Nem eu (risos). Foi uma brincadeira interessante", disse ele, que se divertiu com os comentários dos internautas que "piraram" com as imagens. "Fiquei rindo muito, fizeram uns vídeos engraçadíssimos. Acho legal brincar com isso, e, no fundo, não é nada demais". No momento descontraído, o cantor ainda admite: "Tenho conseguido aos poucos me soltar um pouco mais".

Crise no casamento

Assim como no primeiro volume, Junior traz seu íntimo neste novo trabalho. A música "Dá Pra Ser Leve" fala da superação de um período difícil durante os tempos de confinamento, na pandemia, incluindo uma crise no casamento com Mônica Benini. A má fase entre o casal, no entanto, ficou lá no passado.

"Na verdade, eram questões que iam além do casal. Foi um momento difícil (a pandemia) para qualquer casal. A gente teve muito problema com obras, e eu longe de música, de tudo... Mas aí gente identificou isso e começou a trabalhar na solução. Tudo ficou mais leve. Por isso, veio essa música. Quando eu compus, já tinha passado a 'fase treta' e falei desse sentimento que ficava em mim nos períodos que desacreditava que a gente estava passando por aquilo. A gente tem uma sintonia muito massa", declarou. O cantor ainda diz que ela se "emocionou várias vezes" quando ouviu o álbum.