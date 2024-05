'Um Tira da Pesada 4: Axel Foley' ganha novo trailer e data de estreia - Reprodução de vídeo

Publicado 23/05/2024 14:21 | Atualizado 23/05/2024 14:25

Rio - A Netflix divulgou o novo trailer e data de estreia do filme "Um Tira da Pesada 4: Axel Foley", estrelado por Eddie Marphy, nesta quinta-feira (23). O lançamento do quarto filme da franquia está marcado para o dia 3 de julho, na plataforma de streaming.



Na história, o icônico detetive Axel Foley (Eddie Murphy) retorna a Beverly Hills após sua filha Jane (Taylour Paige) ser ameaçada. Ele conta com o apoio dos antigos amigos, o detetive William Rosewood (Judge Reinhold) e o sargento John Taggart (John Ashton), e também se une ao novo parceiro Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt).



Assista:

A sequência, que fez muito sucesso entre os anos 80 e 90, com o atrapalhado policial Axel Foley (Eddie Murphy) encarando os desafios de Beverly Hills, terá o sucesso revivido este ano. O filme será dirigido por Mark Molloy, que estreia no seu primeiro longa-metragem, e com roteiro de Will Beall (Aquaman e Caça aos Gângsteres).