Publicado 24/05/2024 15:52

Rio - Para quem aprecia um bom arrastapé, Mariana Aydar e Mestrinho se apresentam no Circo Voador, nesta sexta-feira (24), e prometem não deixar ninguém parado com o show de lançamento do novo álbum, dedicado ao forró, que tem canções inéditas e grandes clássicos do ritmo. Uma delas é "Te Faço um Cafuné" (Zezum), gravada por Dominguinhos em "Isso Aqui Tá Bom Demais" (1985), e regravada pelos artistas. O hit faz parte da trilha sonora de Sandra (Giulia Buscaccio) e João Pedro (Juan Paiva) na novela "Renascer".

"Fiquei muito feliz dessa música estar na novela. É uma música importante para nós, que abriu caminhos para nós dois. Não dá para não achar que a música na novela não fura a bolha. Ela ajuda muito a música a chegar a lugares que jamais chegaria. Faz a canção chegar no Brasil inteiro", acredita Mariana, que tem acompanhado o remake do folhetim e torce por Sandra e João Pedro. "Acho o casal maravilhoso. É muito lindo ver o 'Te Faço um Cafuné' embalar esse amor".

A parceria entre Mariana e Mestrinho começou há dez anos. "Nosso encontro começa através do Dominguinhos. É um elo grande entre nós. A gente já tinha dado canjas e feitos shows em conjunto, mas não tínhamos um registro sonoro deste encontro, então, achamos que chegou essa hora (de gravar um álbum)", afirma a cantora.

Já Mestrinho recorda como foi gravar com Gilberto Gil a canção "Até o Fim", que também fará parte do repertório do show. "O Gil é um padrinho quando se fala de amor eterno. É uma honra cantar com ele. Ele é uma lenda pra gente. Ele já fez tanto pela nossa música, levou nossa música pro mundo inteiro".

O setlist do show no Rio também inclui outros clássicos brasileiros, como "Lamento Sertanejo" e "Pedras que Cantam", além de um pot-pourri em homenagem a Luiz Gonzaga. Antes de Mariana e Mestrinho subirem ao palco, a banda Forróçacana, celebrando seus 27 anos, anima a galera.

