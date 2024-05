’Tô de Graça - O Filme’ ganha nova data de estreia - Laura Campanella / Digulgação

Publicado 29/05/2024 09:25

Rio - Protagonizado por Rodrigo Sant’Anna, "Tô de Graça - O Filme" ganhou uma nova data de estreia: 27 de junho. Dirigido por César Rodrigues, conhecido por seu trabalho em "Minha Mãe É Uma Peça 2", o longa, inspirado na série de sucesso Multishow, traz no elenco os principais nomes da produção televisiva, além de diversas participações especiais.

A história do filme mostra como, depois de ganhar uma indenização inesperada, Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping perto de uma praia onde Graça reencontra um antigo crush.Integram o elenco Isabelle Marques, Roberta Rodrigues, Andy Gercker, Evelyn Castro, Gracyanne Barbosa e Eliezer Motta, além de João Fernandes, Faiska Alves e Valentina Leão. Artistas como MC Soffia, Estevam Nabote, Dhu Moraes, Roney Villela e Luisa Thiré fazem participações no filme.