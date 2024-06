Exposição da Hello Kitty no BioParque do Rio reúne 25 esculturas - Divulgação

Publicado 01/06/2024 06:00

Rio - Uma figura bastante conhecida das crianças - e também dos adultos - encanta os frequentadores do BioParque do Rio, desde a última quinta-feira. Quer algumas dicas? Ela usa laço, não tem boca, é um símbolo da cultura japonesa e completa cinco décadas de vida neste ano, dando um show de fofura e levando mensagens de positividade e amizade por onde passa. Sim, trata-se da Hello Kitty! Inédita na Cidade Maravilhosa, a exposição "Hello Kitty Parede 2024" reúne 25 esculturas, com tamanho de 1,40m, personalizadas por diversos artistas. As obras estão espalhas por todo local e prometem uma experiência encantadora para a família, além de lindas fotos.

"Todas as esculturas são incríveis e com muita personalidade! Os artistas foram muito criativos e fica difícil saber qual a mais irreverente. Tem para todos os gostos. Acredito que todos irão se surpreender com a exclusividade das peças, as suas cores e vestimentas", comenta a Camila Martins, gerente de Marketing do Grupo Cataratas, anfitrião da mostra que está disponível de quarta a domingo, até o dia 30 de junho, no circuito do antigo zoológico do Rio. Os ingressos para entrar nessa magia custam a partir de R$ 24,75.

A profissional também explica o motivo da escolha do BioParque do Rio para receber as obras "Tem a ver com memória afetiva. O BioParque faz parte da infância de famílias, assim como a icônica personagem Hello Kitty! Para a Helo Kitty Parade 2024, combinamos educação, lazer e contato com a natureza a valores que ressoam a mensagem de positividade e amizade que a Hello Kitty representa. Além disso, o espaço é amplo e versátil, permitindo uma montagem criativa e interativa da exposição, o que proporciona uma experiência única e envolvente para os visitantes de todas as idades".

Além das esculturas, os visitantes ainda podem conferir de pertinho cerca de 700 animais, de 130 espécies, que vivem no local, além de aprenderem mais sobre cada bichinho. É possível até alimentar os animais da 'fazendinha'. E a diversão não para por aí. Também há tirolesa, parquinho, área dos infláveis com diversos brinquedos durante o percurso do passeio.

Camila, então, ressalta a importância de unir o mundo lúdico da Hello Kitty com a educação ambiental. "No BioParque, as crianças têm a chance de ver de perto diversos animais e aprender sobre a importância de protegê-los e preservar seus habitats. Ao integrar a Hello Kitty com nossas iniciativas de educação ambiental, conseguimos tornar o aprendizado mais acessível e interessante para os pequenos. Queremos que as crianças saiam daqui não apenas encantadas com a exposição, mas também inspiradas para cuidar do meio ambiente. A experiência promete ser enriquecedora e ir além do entretenimento, plantando sementes de conscientização e respeito pela natureza nas mentes dos jovens visitantes".

