Divertida Mente 2, Bad Boys 4: Até o Fim e Um Lugar Silencioso: Dia Um chegam aos cinemas em junhoReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2024 10:59 | Atualizado 03/06/2024 15:04

Rio - Junho está recheado de estreias nos cinemas! Entre as mais aguardadas estão a animação "Divertida Mente 2", "Bad Boys 4", com Will Smith (À Procura da Felicidade) e Martin Lawrence (Vovó... Zona), e o terror "Um Lugar Silencioso: Dia Um", protagonizado por Lupita Nyong'o (Pantera Negra).

"Divertida Mente 2" - A tão esperada sequência do sucesso de 2015 da Pixar chega nas 'telonas' em 20 de junho. Dirigido por Kelsey Mann, o filme continua a explorar a mente Riley. No entanto, na fase adolescente, outras emoções irão surgir: Ansiedade, Tédio, Inveja e a Vergonha. - A tão esperada sequência do sucesso de 2015 da Pixar chega nas 'telonas' em 20 de junho. Dirigido por Kelsey Mann, o filme continua a explorar a mente Riley. No entanto, na fase adolescente, outras emoções irão surgir: Ansiedade, Tédio, Inveja e a Vergonha.

Bad Boys 4: Até o Fim - O quarto filme da franquia estreia no dia 6 do mesmo mês, trazendo de volta Will Smith e Martin Lawrence como os detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett. A dupla está mais afiada do que nunca, prometendo muitas risadas e ação. A direção está novamente nas mãos de Adil El Arbi e Bilall Fallah, que também comandaram "Bad Boys Para Sempre” de 2020.

"Um Lugar Silencioso: Dia Um" - O prequel, que é a trama anterior à obra original , vai aos cinemas no dia 27 e mostrará o primeiro dia da invasão alienígena, onde os habitantes da cidade barulhenta de Nova York precisarão lutar e descobrir o novo modo de sobrevivência: o silêncio. Dirigido pelo protagonista da primeira película, John Krasinski, tem em seu elenco os atores Lupita Nyong'o (Pantera Negra), Djimon Hounsou (Diamante de Sangue), Joseph Quinn (Stranger Things) e Alex Wolff (Hereditário).

Além desses, também estreiam outros títulos, como: "Clube dos Vândalos", e as produções brasileiras "Mallandro – O Errado Que Deu Certo" e "Tô De Graça".