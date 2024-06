Juliano Floss abre o jogo e revela que existe casal formado no elenco do ’Dança dos Famosos’ - Reprodução / TV Globo

Juliano Floss abre o jogo e revela que existe casal formado no elenco do 'Dança dos Famosos'

Publicado 03/06/2024 15:26

Rio - Juliano Floss entregou uma das maiores curiosidades dos fãs da "Dança dos Famosos", quadro do programa "Domingão com Huck", da TV Globo. Sim, existe um casal formado no elenco desta edição. Sem entregar nomes, o influenciador ainda aproveitou para barganhar sobre sua permanência.

Após Lívia Andrade fazer a 'pergunta de milhões', Juliano tentou fugir. "Eu, um menino de 19 anos no elenco, não vai ser eu que vou estragar tudo", mas não aguentou e soltou a revelação. "Existe! Existe um, é um só (casal). Não posso falar quem, mas existe, prometo que existe. Não sou eu", disse ele, deixando a plateia curiosa.

Percebendo a curiosidade, Juliano aproveitou o momento para barganhar sobre sua permanência na disputa. "Se vocês deixarem eu ficar no programa, semana que vem eu posso contar para vocês", prometeu ele, recebendo uma comemoração por parte da plateia e de Lívia Andrade.

Esta não é a primeira edição em que um casal acaba se formando no "Dança dos Famosos". Em 2022, o cantor Tierry e a dançarina Carla Bruno tiveram um breve romance. Em 2017, Lucas Veloso, filho do humorista Shaolin, também se relacionou com sua dupla, a Nathália Melo. Ele chegou a pedir a parceira em namoro no palco.