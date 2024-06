Paulo Coelho, famoso pelo livro "O Alquimista" - Reprodução

Paulo Coelho, famoso pelo livro "O Alquimista"Reprodução

Publicado 05/06/2024 21:31

Rio - Lançado em 1987, o livro "O Diário de um Mago", uma das obras mais vendidas do autor Paulo Coelho, vai virar filme da Netflix, conforme anunciou o próprio escritor na quarta-feira (3) durante o evento da indústria audiovisual Rio2c, que acontece na Cidade das Artes, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Olá, eu sou Paulo Coelho, autor de O Diário de um Mago e fico muito contente de ver esse livro na Netflix”, disse Paulo no vídeo apresentado no evento. "Sempre fui relutante com a ideia de ver meus livros transformados em filmes, mas a Netflix tem um compromisso com qualidade. Então é uma grande alegria ver um projeto audiovisual de O Diário de Um Mago”, afirmou.

Capa do livro "O Diário de um Mago" Reprodução

Mais detalhes sobre o filme não foram divulgados. "O Diário de um Mago" faz parte de um pacote de apostas do streaming vermelho para produções nacionais, como o seriado "Bom dia, Verônica", finalizado recentemente e bem recebido pelo público.

Na trama, Paulo percorre o Caminho de Santiago, um percurso de peregrinação de centenas de quilômetros até Santiago de Compostela, na Espanha, que ele fez em 1986. No século IX, O Caminho, como é chamado, era percorrido por motivos religiosos, mas desde o século XX, a popularidade da estrada levou pessoas com os mais diferentes motivos à Espanha.