Publicado 06/06/2024 11:05

São Luís - Em meio a festa e encontro de famosos, o São João da Thay celebrou, na noite desta quarta-feira (5), em São Luís, no Maranhão, a formatura da primeira turma da Academia da Vida, projeto social idealizado por Thaynara OG e Ana Paula Zongani. Ao todo, 80 alunos concluíram cursos de diversas áreas, como audiovisual, redes sociais, empreendedorismo e saúde física e mental.



Segundo Thaynara, o festival sempre apoiou ações sociais, mas ela queria mais. "Eu sempre tive o sonho de ter um projeto próprio voltado para crianças e adolescentes. Além de serem o futuro do nosso país, eles são a parcela mais vulnerável da população, onde os problemas sociais têm um impacto mais intenso, exigindo um cuidado especial", revelou.



Com a direção da comunicadora Ana Paula Xongani, o projeto teve aulas com os professores: Samantha Almeida, Isaque Mota, Reeh Augusto, Gabriel Sá, Camila Rocha, Heide Vieira, Sarah Aline, Fred Nicácio, Tia Má e Roberta Freitas.



Evento



O festival espera receber um público de cerca de 30 mil pessoas e terá duração de dois dias, sexta-feira (7) e sábado (8), com grandes nomes da música brasileira. Pabllo Vittar, Taty Girl, Banda Magníficos, Christian Chávez, Preta Gil, Lucy Alves, Ananda Paixão, Roberto Ricci e Fabrícia são os artistas confirmados para o primeiro dia, além das manifestações de grupos culturais: Boi de Nina Rodrigues, Cacuriá de Dona Teté, Tambor de Crioula Mestre Leonardo, Dança Portuguesa Majestade de Rosário e Boi Juventude de Miranda do Norte.



O segundo dia terá shows e participações especiais de Alceu Valença, Wesley Safadão, Zaynara, Fafá de Belém, DJ Felipe Mar, João Lucas, DJ Léo Picon, DJ Fuega, Fabiana Alves e Tutuca Viana. Pela primeira vez na história, o São João da Thay irá promover o encontro entre o Bumba Meu Boi e o Boi Garantido.