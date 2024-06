Filme "Peréio, Eu Te Odeio", que será exibido na CineOP - Divulgação

Com uma vasta programação de filmes em longas, médias e curtas-metragens, a 19ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP) acontecerá entre os dias 19 e 24 de junho no Centro de Artes e Convenções e na Praça Tiradentes, no município de Minas Gerais.

Na programação, estão previstas atividades gratuitas, sessões de cinema, oficinas, workshops, lançamentos de livros e mais. Neste ano, o evento será transmitido na web. Toda programação é oferecida gratuitamente para um público estimado em mais de 20 mil pessoas.

Ao todo, serão exibidos 153 filmes em pré-estreias e mostras temáticas , sendo 15 longas, um média e 122 curtas-metragens. Estas produções são de sete países: Brasil, Angola, Argentina, Benin, Colômbia, França e Portugal, e de 18 estados brasileiros: AC, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SC e SP, distribuídos em oito mostras: Contemporânea, Homenagem, Preservação, Histórica, Educação, Mostrinha, Cine-Escola e TV UFOP.

A 19ª edição da CineOP homenageará o cineasta animador Alê abreu, indicado ao Oscar em 2016 por "O Menino e o Mundo", e celebra a animação brasileira exibindo filmes de grande nomes da animação nacional, como Otto Guerra, Marão, Tânia Anaya, Irmãos Wagner, Marco Arruda, Nara Normande, Igor Bastos, Rosana Urbes, Sávio Leite , Catapreta, Marão, Wesley Rodrigues entre outros.

Na programação também estão os contemporâneos "Othelo, o Grande", "Peréio, Eu te Odeio", "Boom Shankar – O Filme Perdido do Guará", com direção de Sergio Gag e que terá sua primeira exibição pública na CineOP, "Agudás – Os Brasileiros do Benin", os restaurados "Uma Vida para Dois", filme de 1953 dirigido por Armando de Miranda, roteirizado por Sérgio Britto e o primeiro capítulo da telenovela "Coração Alado", exibida na TV Globo em 1980 e escrita pela célebre dramaturga Janete Clair.