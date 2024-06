Famosos se reúnem para prestigiar musical estrelado por Reynaldo Gianecchini

Rio - Famosos foram assistir ao musical "Priscilla, a Rainha do Deserto" em São Paulo, nesta sexta-feira (14). Reynaldo Gianecchini e Diego Martins, posaram nos bastidores antes de subir ao palco devidamente caracterizados. A sessão contou com nomes como: Claudia Raia, Gkay, Gianne Albertoni, Astrid Fontenelle, Bruno Fagundes e a modelo Claudia Liz na plateia do local.

O projeto, que estreou no dia 7 de junho, é baseado no filme homônimo de 1994. A obra dirigida por Stephan Elliot conta a história de duas drag queens contratadas para apresentar um show no deserto da Austrália, são elas Anthony "Tick" Belrose (Gianecchini) e Adam Whiteley (Diego Martins).



