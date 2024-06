Divina Valéria e Roberta Close - Foto: Marina Calderon

Publicado 17/06/2024 14:21 | Atualizado 17/06/2024 16:22

Rio - A cantora Divina Valéria, pioneira da cena transformista no Brasil, foi homenageada durante uma apresentação no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, na noite deste domingo (16). Escolhida para encerrar uma série de shows em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, a artista, que completou 80 anos no último dia 5, relembrou grandes momentos da trajetória e foi presenteada com um quadro com seu retrato.

A obra, entregue pela ex-modelo Roberta Close, ficará exposta na galeria dedicada aos grandes nomes que passaram pelo tradicional teatro, como Dercy Gonçalves, Oscarito e Grande Otelo. "Mais que merecida, Valéria, parabéns, uma foto linda que vai ficar com grandes nomes aqui no Rival, você é uma estrela", elogiou Roberta.

No show, Valéria relembrou clássicos de Edith Piaf, Gonzaguinha, Vinicius de Moraes e Angela Ro Ro. A apresentação teve ainda uma participação especial da cantora Watusi. O público, que lotou a casa, cantou parabéns para a anfitriã.

Para O Dia, Divina falou da emoção de pisar no Palco do Teatro Rival Petrobras e de relembrar de todas as suas amigas.

"Eu lembrei de todas as minhas amigas das "Divinas Divas" que não estão mais por aqui, mas que fizeram historia comigo. Fazer parte da homenagem que a família Rival fez pra mim, de colocar um quadro meu no hall do Teatro, me fez sentir eternizada. Encontrar a Roberta Close e Watuzi, que são amigas de muitos anos foi ótimo. Uma noite com muitas emoções, e com a idade de 80 anos, as homenagens tem que ser feitas em vida. Eu ainda estou vivendo tudo que aconteceu, e agradeço demais ao Rival por tudo que fizeram", agradeceu Valéria.

Divina Valéria fez parte do elenco do filme "Divinas Divas", lançado em 2017, sob a direção de Leandra Leal. Gravado no histórico Teatro Rival, que completou 90 anos em março, o documentário resgata a trajetória de artistas travestis que faziam shows no espaço, nos anos 1960 e 1970, como Rogéria, Jane Di Castro, Marquesa, Eloína dos Leopardos, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Holliday e Brigitte de Búzios. Além de Valéria, atualmente apenas Eloína segue em atividade.



Em 2023, Divina Valéria também integrou o elenco da novela "Travessia", da TV Globo.