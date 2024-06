Novo álbum do Coldplay será lançado em 4 de outubro - Anna Lee

Novo álbum do Coldplay será lançado em 4 de outubro
Anna Lee

Publicado 19/06/2024 16:26

Rio - O décimo álbum de estúdio do Coldplay já tem data para ser lançado! "Moon Music" estará disponível nas lojas e em serviços de streaming a partir do dia 4 de outubro, conforma anunciou a banda britânica, nesta segunda-feira (17).

Além do anúncio do álbum, a banda ainda divulgou o lançamento do primeiro single do novo trabalho. A música "feelslikeimfallinginlove" chega aos serviços de streaming nesta sexta-feira (21). A canção foi apresentada ao vivo pela primeira vez neste domingo (12) durante o show no estádio Puskás Aréna, em Budapeste.

Tendo a sustentabilidade como um de seus pilares, o Coldplay ainda anunciou que os formatos físicos do novo álbum serão produzidos com material reciclado. Além disto, a primeira tiragem de LP's e CD's de "Moon Music" será limitada e as cópias serão numeradas.

“Moon Music” está disponível para pré-venda no site oficial da banda em quatro formatos físicos: Standard EcoCD, Standard EcoRecord LP, Edição Notebook EcoCD e Edição Notebook EcoRecord LP + EcoCD. A Edição Notebook (EcoCD e EcoRecord LP) vem como um livro de capa dura, uma réplica fiel do caderno de estúdio original de Chris Martin, apresentando 28 páginas de notas, letras e ilustrações inéditas do processo de escrita e gravação do álbum. A Edição Notebook também inclui notas de voz e demos adicionais das sessões de gravação do álbum, proporcionando uma visão especial sobre o desenvolvimento da música.

O novo álbum é o primeiro do Coldplay desde "Music Of The Spheres", de 2021, que inclui o single TOP 1 nos EUA, “My Universe”, com BTS, e foi indicado ao prêmio de “Álbum do Ano”, no Grammy Awards. A produção já acumula mais de quatro bilhões de streams nas plataformas digitais.