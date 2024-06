Lara Croft foi anunciada como personagem do jogo Dead By Daylight nesta terça-feira (25) - Reprodução / X

Lara Croft foi anunciada como personagem do jogo Dead By Daylight nesta terça-feira (25)Reprodução / X

Publicado 25/06/2024 15:54

Lara Croft será a próxima personagem de Dead By Daylight e vai chegar ao game em 16 de julho. A novidade foi anunciada através de publicação feita nesta terça-feira (25) nas páginas oficiais do jogo, produzido pela empresa Behaviour Interactive.

The ultimate survivor faces a gauntlet of otherworldly peril.

Lara Croft is coming.

Dead by Daylight: Tomb Raider. July 16. @tombraider



PTB Patch Notes

Reddit https://t.co/IulnB3mrTS

Forums https://t.co/GNpztWbfXe pic.twitter.com/0kYgKzRVBL — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) June 25, 2024

Em uma publicação no site Reddit, a desenvolvedora anunciou as novidades da consagrada protagonista da franquia Tomb Raider. Entre elas, "Finesse", que a permite pular por cima de obstáculos com mais rapidez, e "Hardened", que depois de ativado, a faz revelar a aura do assassino por alguns segundos.