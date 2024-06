Imagens da gravação do novo Superman viralizam - Reprodução / Instagram / X

Publicado 25/06/2024 19:57

Rio - Os fãs do universo da DC ficaram animados com novas imagens vazadas do set de gravações do novo filme do Super-Homem. No X, antigo Twitter, um vídeo de David Corenswet caracterizado como Clark Kent viralizou, nesta terça-feira (25). O longa, dirigido por James Gunn, tem previsão de estreia para 2025.

Nas imagens compartilhadas, é possível ver o ator caracterizado como Clark Kent, disfarce que esconde a identidade do Super-Homem quando ele não está combatendo o mal. No vídeo, desajeitado, Corenswet enfrenta uma multidão enquanto parece estar atrasado para seu emprego de repórter do jornal Planeta Diário.

No X, antigo Twitter, os fãs ficaram animados com as novas imagens. "Ele correndo levantando os braço entre o povo pra passar. Ninguém se atrasa para o Planeta Diário quando se tem o Perry White no comando", riu um internauta. "Meu herói não usa capa, ele tem carteira de trabalho assinada", brincou outro. "Esse filme é tudo o que eu pedi a Deus em um filme do Superman", disse um terceiro.