Estrelado por Marcos Mion, 'MMA - Meu Melhor Amigo' tem primeiro trailer divulgado Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 19:16

Rio - O primeiro trailer de "MMA - Meu Melhor Amigo", estrelado por Marcos Mion, foi divulgado na noite deste terça-feira (25). No filme, o apresentador dará vida ao lutador Max Machadada que descobre ser pai de um menino autista, justamente na época em que se prepara para a luta mais importante de sua vida. O lançamento do longa está marcado para 6 de janeiro de 2025.No Instagram, Mion falou um pouco sobre a produção. "Por essa eu não esperava! Depois de assistirem ao filme pronto, todos os meus parceiros chegaram à conclusão que vale segurar o lançamento do meu filme até janeiro para ser lançado como o 'filme das férias'! Resultado do trabalho impecável de todos os envolvidos em contar essa história que eu sonhava viver", escreveu o ator."Na boa? Há muito tempo eu queria ter meu filme, mas tá ficando muito maior do que eu poderia sonhar! Conto com vocês em 16 de janeiro, tá? Nos cinemas de todo Brasil! Quero muito que vocês conheçam o Max Machadada e vejam o processo sinistro pelo qual passei pra dar vida a ele", finalizou.Mion tem compartilhado com seus seguidores a rotina de treinos intensos que teve para viver o personagem. Ele tem impressionado com o corpo musculoso e o foco no objetivo.