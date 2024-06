Julia Quinn se pronuncia sobre mudança na história de Francesca na série ’Bridgerton’ - Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 20:46

Rio - A autora dos livros que deram origem à série "Bridgerton", Julia Quinn, se pronunciou sobre a reviravolta na história de Francesca apresentada no fim da terceira temporada da produção da Netflix. Nesta segunda-feira (24), a escritora publicou um longo texto nas redes sociais explicando a decisão.

Atenção: a partir daqui, a reportagem contém spoilers do livro "O conde enfeitiçado" e da terceira temporada de "Bridgerton".

Enquanto nos livros Francesca Bridgerton vive uma história de amor com Michael Stirling, primo de John Stirling, com quem a personagem se casa, na série, ao que tudo indica, Shonda Rhimes, showrunner da produção, introduzirá um romance lésbico, onde o personagem será, na verdade, Michaela Stirling, apresentada no fim da terceira temporada da série.

No Facebook, Julia Quinn publicou um longo texto falando sobre a mudança na série após os fãs terem ficado decepcionados com o caminho escolhido para a personagem. "Quem viu uma entrevista comigo dos últimos quatro anos sabe que estou profundamente comprometida com o mundo 'Bridgerton' se tornar mais diverso e inclusivo à medida que as histórias passam de livro para a tela", iniciou ela.

"Mas mudar o sexo de um personagem principal é uma grande mudança, e então quando a Jess Brownell me abordou pela primeira vez com a ideia de transformar o Michael na Michaela para a série, eu precisava de mais informações antes de conferir o meu acordo", seguiu.

"Confio na visão de Shondaland para 'Bridgerton', mas queria ter a certeza de que poderíamos permanecer fiéis ao espírito do livro e dos personagens. A Jess e eu conversámos durante muito tempo sobre isso. Mais de uma vez. Deixei claro que era extremamente importante para mim que o amor permanente da Francesca por John fosse mostrado na tela", afirmou.

Em seguida, ela contou um pouco de como foi o processo de escrever o livro que aborda a história de Francesca e então falou sobre suas expectativas para a temporada sobre a personagem. "Estou confiante agora que quando a Francesca tiver a sua temporada de 'Bridgerton', vai ser a história mais emocionante e desoladora do programa, assim como 'O conde enfeitiçado' sempre foi o verdadeiro chocante da série de livros 'Bridgerton'. Honestamente, pode trazer ainda mais socos, já que o John está recebendo muito mais tempo de tela do que alguma vez teve nas páginas, e acho justo dizer que todos nós nos apaixonámos um pouco por ele", disse.

"Obrigada aos leitores e fãs pelo feedback. Estou grata pela compreensão de vocês e tocada pelo profundo compromisso com os personagens do mundo 'Bridgerton'. Peço que concedam a mim e à equipe Shondaland alguma fé à medida que avançamos. Acho que vamos acabar com duas histórias, uma na página e outra na tela, e ambos serão lindas e comoventes", finalizou a autora.