Fachada do Theatro Municipal, na Cinelândia, Centro do Rio - Divulgação / RioTur

Publicado 04/07/2024 18:40

Rio - A grande arquitetura da Praça Floriano, na Cinelândia, o Theatro Municipal do Rio, comemora 115 anos. Para a ocasião, o espaço vai receber, no domingo (14), a pré-estreia de um espetáculo composto por três óperas de Giacomo Puccini com entrada gratuita.

Os ingressos já podem ser retirados no site Fever , com limite de duas entradas para cada CPF, para assistir à obra "Il Trittico", do compositor italiano. O dia também contará com outras atividades, entre 10h e 17h, e a retirada de senhas poderá ser feita uma hora antes do início de cada uma. A organização do evento alerta que não será permitida a entrada com chinelos e/ou bermudas.

O Theatro Municipal do Rio foi fundado em 1909, inspirado no Teatro da Ópera de Paris, e é uma das principais casas de espetáculo do Brasil e da América Latina.