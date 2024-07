Cissa Guimarães retorna aos palcos do Rio na comédia ’Doidas e Santas’ - Hildo de Assis / Divulgação

Publicado 08/07/2024 06:00 | Atualizado 08/07/2024 09:07

Rio - Cissa Guimarães, de 67 anos, retorna aos palcos do Rio com a comédia romântica "Doidas e Santas", em cartaz desde a última sexta-feira (5), no Teatro PRIO, na Zona Sul da cidade. No espetáculo, a atriz dá vida à Beatriz, uma psicanalista casada com Orlando (Giuseppe Oristanio) que divide com o público os anseios da mulher moderna - como pressão estética, vida profissional, maternidade, crise no casamento - e faz de tudo para buscar sua felicidade. Com texto de Regiana Antonini e direção de Ernesto Piccolo, a peça já foi vista por mais de meio milhão de pessoas desde sua estreia em 2010.

"Avisa aos leitores que essa é a última oportunidade deles assistirem a este espetáculo maravilhoso", diverte-se Cissa, em conversa com o DIA. "Fazia muito tempo que a gente não apresentava essa peça no Rio, então, essa é uma celebração à cultura, ao teatro nacional. Me sinto muito abençoada, porque esse espetáculo alcança lugares profundos do público. Ele é regado de muito amor, de reflexões e também de boas gargalhadas", adianta a atriz.

Inspirada no livro homônimo de Martha Medeiros, "Doidas e Santas" continua atual, mesmo após 14 anos do seu lançamento. "Não mexemos no texto da peça, porque é tão bem escrita e atual... O que muda é que, anos atrás, Beatriz estava na crise dos 50 anos, e, agora, está na dos 60. Mas as questões são as mesmas, a busca pela felicidade a qualquer preço. A sociedade, muitas vezes, estabelece um padrão para ser feliz, como casar, ter filhos e uma vida plena. E desde quando felicidade é uma equação? Às vezes, você não quer casar, quer ficar sozinha, quer viajar. Cada um faz o que quer para ser feliz", frisa Cissa, que adianta: "A Beatriz, em um momento do espetáculo, se toca, chuta o pau da barraca e acontece uma grande reviravolta".

Assim como a personagem, Cissa também sempre está em busca pela felicidade. "Sim, e muito mais que a Beatriz. Não seguraria anos de casamento, como ela. Não sou dessas. Tive três casamentos, na hora que eu senti que não estava mais legal: 'tchau'. Segui minha vida", diz ela, que se adapta bem às mudanças. "Sou ariana, vou e faço. Se está ruim, a gente tenta melhorar. É claro que também sofro, tenho minhas questões e inseguranças. Mas não deixo isso me paralisar. Procuro sempre estar um passo a frente", reforça.

Questionada se está mais para "doida" ou para "santa", a "garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia!" cai na gargalhada. "Ah, minha filha, vou ser eternamente doida". Logo depois, a artista volta atrás. "Mentira, estou buscando o equilíbrio. E para você ser doida, precisa ser santa. Quando eu ia para a balada, minha casa funcionava impecavelmente bem. Meus filhos já estavam dormindo, com o trabalho de casa feito, alimentados. Para ser santa, tem que ser um pouco doida também. Tenho meus dias que chuto o pau da barraca, que saio, me divirto, faço minhas coisas. Mas, atualmente, estou mais quietinha".

O trabalho de Cissa como atriz também pode ser visto na quarta temporada de "A Divisão", na série "Suíte Magnólia", do Canal Brasil, em "Amor da Minha Vida", no Star+, e no filme "Cansei de ser Nerd". Como apresentadora, ela brilha à frente do "Sem Censura", da TV Brasil, desde fevereiro , e tem colecionado elogios por sua desenvoltura no programa, que estreou em 1985 e faz parte da história da televisão no Brasil."Não imaginei que viveria esse momento profissional tão bom com 67 anos e uma energia de 20 (risos). É maravilhoso, só posso agradecer e celebrar".

