Meryl Streep em 'O Diabo Veste Prada'Reprodução

Publicado 09/07/2024 08:52 | Atualizado 09/07/2024 09:00

A Disney está desenvolvendo uma sequência do clássico "O Diabo Veste Prada" (2006). Ainda em fase inicial de produção, negociações estão em andamento para que a roteirista Aline Brosh McKenna e o diretor David Frankel, ambos do primeiro filme, retornem em uma continuação. As informações são do site "Deadline".

Ainda não está claro quais atrizes do elenco original, estrelado por Maryl Streep, Anne Hataway e Emily Blunt, atuarão na nova produção. Recentemente, Hataway afirmou que não enxergava uma "parte dois" acontecendo

"O Diabo Veste Prada" é baseado em um romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. O longa, lançado em junho de 2006, foi um sucesso de bilheteria, rendendo U$S 326 milhões (R$ 1.780 bilhões). Streep conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia.

O filme conta a história de Andrea Sachs (Anne Hathaway), que conseguiu um emprego como assistente de Miranda Priestly (Maryl Streep), arrogante executiva da revista de moda mais importante de Nova Iorque.