Katy Perry anuncia lançamento do novo álbum para o dia da apresentação no Rock in Rio Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 20:56 | Atualizado 11/07/2024 21:01

Rio - Katy Perry anunciou nas redes sociais que seu novo álbum, intitulado "143", será lançado em 20 de setembro, mesma data do seu show no Rock in Rio. Nesta quinta-feira (11), a artista lançou o single "Woman's World", sendo apenas um gostinho do novo projeto. A novidade chegou ainda acompanhada de um videoclipe divertido.

Esse será o sexto álbum de estúdio da cantora. "Meu objetivo com 143 foi criar um álbum de dance-pop ousado, exuberante e celebratório", disse Perry em um comunicado, sublinhando ainda que o número "143" era usado em mensagens eletrônicas, especialmente durante os anos 1990, como uma abreviação da palavra "amor".



"Este é um álbum com muito coração e muito BPM", finaliza.

Assista: