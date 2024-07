Tiee lança o álbum 'Quintal do Subúrbio' - Divulgação

Rio - Tiee lançou nesta sexta-feira (12) o álbum "Quintal do Subúrbio". O trabalho foi gravado na Ilha Itanhangá, durante a terceira edição de "Subúrbio". O novo disco traz as participações especiais de Xande de Pilares e Marquinhos Sensação. O projeto possui 10 faixas e já está disponível em todas as plataformas digitais.

No domingo (14), Tiee vai comandar a edição especial de "Subúrbio", que acontecerá no Galpão do Engenhão e será gravada para se tornar o novo audiovisual do artista.