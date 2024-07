Kevin o Chris completa 10 anos de carreira - Divulgação

Publicado 19/07/2024 18:11 | Atualizado 19/07/2024 18:13

Rio - Kevin O Chris, de 26 anos, comemora seus 10 anos de carreira com o projeto "Eu sou o Rio", que leva veteranos e novos talentos do funk e do rap para o palco. O quinto artista brasileiro mais ouvido no Spotify, apesar de já ter se apresentado no Rock in Rio Lisboa, se prepara também para seu primeiro show do festival no Brasil, no qual estará em dois dias no Espaço Favela.

“Eu tô animadasso em mostrar meu show completo. Posso adiantar que o público não vai ficar parado. Vou cantar todos os meus sucessos”, conta o cantor.



A comemoração dos 10 anos de carreira, que completa em novembro, acontece todas as terças-feiras no Bosque Bar, na Gávea. Ele lota o espaço, recebendo cerca de duas mil pessoas em cada edição. No evento, são convidados a participar artistas como MC G15, Dennis, Orochi e MC Rodrigo do CN. No dia 23 de julho, Cidinho (da antiga dupla com Doca) e Gbzin já estão confirmados. Em entrevista para o Meia Hora , ele disse o que esperar em terras brasileiras: "Em 2022, estive no Rock in Rio Lisboa e foi uma experiência única, mas, sem dúvidas, me apresentar no meu país, em um dos festivais mais prestigiados do mundo, é sem comparações. Para esse ano, espero representar o funk da melhor forma, trazendo história mas também inovação e novas perspectivas, não só para o funk carioca, mas para a música brasileira."A comemoração dos 10 anos de carreira, que completa em novembro, acontece todas as terças-feiras no Bosque Bar, na Gávea. Ele lota o espaço, recebendo cerca de duas mil pessoas em cada edição. No evento, são convidados a participar artistas como MC G15, Dennis, Orochi e MC Rodrigo do CN. No dia 23 de julho, Cidinho (da antiga dupla com Doca) e Gbzin já estão confirmados.

"É brabo ver o funk tocando em vários pontos da cidade, até na Zona Sul. E ainda levo parceiros que são conhecidos do público e outros que o público tá tendo a oportunidade de conhecer, porque é uma rapaziada nova muito braba”, enfatiza Kevin.