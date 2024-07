Travis Scott anuncia show em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 14:01

Rio - Atração principal de um dos dias mais concorridos do Rock in Rio 2024, Travis Scott anunciou, nesta segunda-feira (22), que levará o show da turnê Circus Maximus Tour para São Paulo. O rapper se apresentará no Allianz Parque no dia 11 de setembro.

Os fãs que quiserem ir ao show deverão ficar atentos, já que a venda dos ingressos inicia já nesta semana. Na sexta-feira (26), acontecerá a pré-venda para clientes Santander Private Select. No sábado (27), os demais clientes do banco terão acesso à venda antecipada.

Na segunda-feira (29) acontecerá a venda geral dos ingressos, a partir das 10h no site da Ticketmaster e às 12h na bilheteria oficial. As entradas, divididas em quatro setores e duas modalidades, inteira e meia-entrada, custam entre R$ 890 e R$ 245.