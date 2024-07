Joaquin Phoenix e Lady Gaga são os protagonistas de Coringa: Delírio a Dois - Reprodução de vídeo

Joaquin Phoenix e Lady Gaga são os protagonistas de Coringa: Delírio a DoisReprodução de vídeo

Publicado 23/07/2024 13:53

Rio - A Warner Bros. Pictures divulgou o novo trailer de "Coringa: Delírio a Dois", estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, nesta terça-feira (23). Dirigido por Todd Phillips, o longa, com previsão de estreia para o dia 3 de outubro nos cinemas brasileiros, conta a história de Coringa e Arlequina, desde o início do relacionamento do casal de vilões no Asilo Arkham.

fotogaleria

No filme, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Nas imagens divulgadas, Joaquin e Lady Gaga aparecem em cenas eletrizantes dos personagens, além de protagonizarem beijos e um número de dança. Os atores Oscar Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz também estrelam a produção, que é a continuação do longa de 2019.



Assista ao trailer: