Rio - A cantora sertaneja Luiza Martins recebeu de surpresa pela sua gravadora Som Livre, durante um show no Villa Country, em São Paulo, o disco de ouro por seu álbum de estreia, "Continua", que teve mais mais de 260 milhões de plays. Emocionada, ela agradeceu e celebrou a conquista.

Além da certificação do "Continua", três singles do projeto também receberam a homenagem em comemoração ao sucesso: "Cê Não Me Superou" recebeu disco de diamante, "Ponto Final", disco de platina duplo, e "Desconhecido", disco de platina.Noiva da ex-BBB Marcela Mc Gowan, a cantora soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify.