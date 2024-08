Dr. Dre tem 59 anos - Reprodução / Instagram

14/08/2024

Após se apresentar na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris no último domingo (11), o ícone do rap Dr. Dre, de 59 anos, afirmou que deseja participar da próxima edição dos Jogos, em Los Angeles-2028, mas desta vez como atleta, na modalidade de tiro com arco. A declaração foi feita em entrevista ao programa "Entertainment Tonight".

"Vou fazer um teste de tiro com arco para as Olimpíadas de 2028. Estou falando bem sério", afirmou o artista durante o programa, que foi ao ar na segunda-feira (12). "Eu instalei [o equipamento] no meu quintal. Ouvi dizer que a qualificação para os Jogos é de [uma distância do alvo de] 77 pés, e eu treino a 90. Não seria interessante ir, especialmente sendo aqui em Los Angeles, e ganhar uma medalha de ouro?", disse o rapper.

Dr. Dre possui vídeos treinando o esporte. Em 2022, um registro dele ensinando o DJ Big Boy a como atirar com o arco viralizou nas redes sociais.

Sobre o artista

Dr. Dre, cujo nome verdadeiro é Andre Romell Young, nasceu em 18 de fevereiro de 1965 em Compton, no estado americano da Califórnia. O rapper possui três aclamados álbuns de estúdio, além de participações em músicas de outros cantores. Ele também é um renomado produtor musical.