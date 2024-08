Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho - Victor Jucá / Divulgação

Publicado 20/08/2024 11:44 | Atualizado 20/08/2024 11:45

Rio - Com direção de Kleber Mendonça Filho, o filme "O Agente Secreto" teve as gravações concluídas após dez semanas. Estrelado por Wagner Moura, o longa é um thriller de suspense ambientado entre o Recife e São Paulo dos anos 70 e tem previsão de estreia para o ano que vem.

Na produção, o ator interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que chega no Recife em 1977 à procura de um pouco de paz, mas logo se torna um agente do caos na cidade. O filme ainda conta com grandes nomes no elenco como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Laura Lufési, Alice Carvalho, Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco e Wilson Rabelo.

Wagner celebra a parceria com Kleber neste trabalho. "Filmar 'O Agente Secreto'' foi o resultado de uma longa espera para trabalhar com Kleber. Foi uma das melhores experiências que tive. Artisticamente, Kleber é gênio, pessoalmente, um cara massa demais; ele e todos os seus, essa gente fod* de Pernambuco. Recife é tão importante na minha vida… Essa relação, Kleber, Emilie (Lesclaux, produtora), Recife, para mim, é para sempre", declara.