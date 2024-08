Sabrina Carpenter e Jenna Ortega vivem triangulo amoroso no clipe de Taste - Reprodução / YouTube

Publicado 23/08/2024 16:18

Rio - Sabrina Carpenter surpreendeu os seguidores ao dar um beijão em Jenna Ortega em seu novo videoclipe. Nesta sexta-feira (23), a cantora lançou a música "Taste", em que briga pela atenção de um namorado em comum com a atriz.

No clipe, as duas protagonizam cenas para lá de perturbadoras, em que machucam uma a outra para competir por um garoto que largou Sabrina para ficar com Jenna. Internautas apontam a atuação como uma indireta para Shawn Mendes e Camila Cabello.

O cantor manteve um namoro com Camila por dois anos, entre 2019 e 2021. Após os dois terminarem, Shawn e Sabrina tiveram um breve relacionamento entre fevereiro e março de 2023. No entanto, o artista voltou para a primeira em abril do mesmo ano. Durante o Coachella, os dois foram flagrados aos beijos. Pouco tempo depois, em junho, o casal anunciou um novo término.

Na letra de "Taste", Sabrina supostamente cita o caso, como diz o trecho: "Você se pergunta por que metade das roupas dele sumiu. No meu corpo é onde elas estão. Agora já não estou mais aí, mas você continua deitada. Do meu lado, um grau de separação. Ouvi dizer que vocês voltaram e se isso for verdade. Você vai ter que sentir meu gosto quando ele te beijar. Se você quer o pra sempre, aposto que quer. Só saiba que vai sentir o meu gosto também".