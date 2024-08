Chitãozinho & Xororó - Divulgação / Marcus Vinicius Moura

Chitãozinho & XororóDivulgação / Marcus Vinicius Moura

Publicado 29/08/2024 10:38 | Atualizado 29/08/2024 11:30

Rio - A dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó foi anunciada como a grande homenageada da 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira em 2025. Esta será a primeira vez que dois representantes do gênero sertanejo receberão o tributo concedido anualmente às figuras históricas da indústria nacional. Ao longo da trajetória profissional, a dupla ultrapassou a marca de 40 milhões de discos vendidos, lançou 39 álbuns inéditos e onze DVDs, conquistou seis prêmios Grammy e acumulou centenas de discos de ouro, platina e diamante.

"O Prêmio da Música Brasileira é muito importante no nosso mercado e receber esse reconhecimento é muito gratificante. A gente ficou muito feliz quando soubemos. Nos já recebemos 11 prêmios no PMB desde 1999, temos uma história longa juntos, de muito respeito e admiração pelo Zé Maurício, toda a equipe organizadora, o conselho, um time de feras, grandes nomes do mercado da música", explica Xororó.

Zé Maurício Machline, fundador do prêmio, comentou a importância da escolha de Chitãozinho & Xororó como os grandes homenageados. "É um tributo merecido a dois gigantes da nossa música. Eles não só ajudaram a popularizar o sertanejo, como também abriram portas para que outros artistas do gênero pudessem brilhar. Estamos honrados em prestar essa homenagem a dois artistas que representam tanto a essência quanto a inovação da nossa música", afirma.



Atualmente, os irmãos apresentam a turnê 'Por Todos Os Tempos' que celebra no repertório seus mais de 50 anos de carreira e uma série de projetos especiais, que incluem a série 'As Aventuras de José e Durval' disponível na Globoplay e novidades que serão lançadas em breve.

Chitãozinho & Xororó começaram a carreira em 1970 com o lançamento do primeiro disco, 'Galopeira', mas o sucesso nacional veio oito anos depois, com o hit “60 Dias Apaixonados”, que lhes rendeu o primeiro disco de ouro. Ao longo dos anos, gravaram uma série de clássicos que marcaram gerações, como "Se Deus Me Ouvisse", "Fogão de Lenha", "No Rancho Fundo", "Brincar de Ser Feliz", "Página de Amigos", "Alô" e "Evidências", um dos maiores hits da história recente da música brasileira, composto por José Augusto e Paulo Sérgio Valle.