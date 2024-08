Os Pogues estão de volta da nova temporada de ’Outer Banks’ - Netflix

Os Pogues estão de volta da nova temporada de ’Outer Banks’Netflix

Publicado 29/08/2024 15:29

Rio - Os fãs de "Outer Banks" foram surpreendidos com o anúncio da data de estreia da quarta temporada da série, nesta quinta-feira (28). A Netflix divulgou que os novos episódios, que acompanham as aventuras dos Pogues, chegarão à plataforma divididos em duas partes e em duas datas: 10 de outubro e 7 de novembro.

fotogaleria

Além do anúncio das datas, o serviço de streaming ainda compartilhou um teaser da quarta temporada. Nos novos episódios, os Pogues voltam ao Outer Banks e se comprometem a ter uma vida 'normal' após encontrarem o ouro no El Dorado.

Eles construíram um novo porto seguro, oficialmente apelidado de 'Poguelandia 2.0', onde vivem juntos e administram uma loja de iscas, equipamentos e passeios fretados de bastante sucesso. Mas depois de alguns contratempos financeiros, John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo aceitam a oferta de Wes Genrette para encontrarem o tesouro do Barba Negra.

Antes que percebam, eles estão completamente perdidos, com novos inimigos perigosos em seus calcanhares, correndo em direção ao tesouro. No entanto, os problemas do grupo só aumentam e os Pogues são forçados a questionar o seu passado, presente e futuro - quem são realmente, se tudo valeu a pena e quanto estão dispostos a arriscar?

Todo o elenco principal, formado por Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Rudy Pankow e Jonathan 'J.D.' Daviss, está de volta para a nova temporada de "Outer Banks". Assim como o retorno dos showrununers Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke.