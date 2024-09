Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen na série ’Tremembé’, do Prime Video - Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 12:54 | Atualizado 06/09/2024 13:37

Rio - Marina Ruy Barbosa fará parte do elenco da nova série "Tremembé", do Prime Video, inspirada nas histórias reais acontecidas dentro da penitenciária. A atriz irá interpretar Suzane von Richthofen desde os primeiros dias na prisão, após ser detida pelo assassinato dos pais em 2002. As filmagens começarão ainda este ano.



A série de ficção irá retratar o local conhecido por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional. Também trará as trajetórias de Christian Cravinhos, que também foi condenado pelo assassinato dos pais de von Richthofen, Roger Abdelmassih, médico condenado pelo estupro de dezenas de pacientes em sua clínica de fertilização e Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, a série é inspirada pelos livros de true crime [crime verdadeiro] "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", escritos pelo jornalista Ulisses Campbell. O escritor assina o roteiro do seriado juntamente com Juliana Rosenthal, Thays Berbe, Maria Isabel Iorio e Vera Egito, que também é a diretora geral. A produção ainda conta com Daniel Lieff.

Vale lembrar que o Prime Video já lançou obras inspiradas no caso von Richthofen em "A Menina que Matou os Pais (2021)", "O menino que matou meus pais (2021)" e "A Menina Que Matou Os Pais – A Confissão (2023). Nos filmes, a atriz Carla Diaz interpreta Suzane.