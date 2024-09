Banda Oasis deve voltar com grandes shows em uma turnê - AFP

Banda Oasis deve voltar com grandes shows em uma turnêAFP

Publicado 06/09/2024 15:42

O primeiro álbum do Oasis, "Definitely Maybe", no mercado há 30 anos, voltou a alcançar, nesta sexta-feira (6), o topo das paradas no Reino Unido, após o anúncio da volta da banda na semana passada . O disco, que deu fama ao grupo dos irmãos Liam e Noel Gallagher, já teve um grande sucesso nas vendas antes, em 1994, quando foi lançado.

Segundo a organização que estabelece o ranking de vendas no Reino Unido, The Official Charts Company, esta é a primeira vez, em 14 anos, que Oasis fica em primeiro lugar nesta lista de referências.

O álbum, que contém os sucessos "Supersonic" e "Live Forever", registrou um aumento de 408% em vendas e downloads em uma semana, coincidindo com o lançamento de uma versão do seu trigésimo aniversário, que inclui sessões de gravação.

O segundo álbum do grupo, "(What's the story) Morning Glory?", de 1995, conquistou o quarto lugar de vendas, e um trabalho de compilação da banda, "Times Flies... (1994-2009)", lançado em 2009, alcançou a terceira posição.