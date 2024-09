Sarah Burton é anunciada como nova diretora criativa da Givenchy - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 15:30

Rio - A grife Givenchy tem uma nova diretora criativa para todas as coleções feminina e masculinas: Sarah Burton. O anúncio, feito pela empresa que faz parte do grupo LVMH nesta segunda-feira (9), vem um ano depois da estilista deixar a marca Alexander McQueen.

A estreia de Burton está programada para acontecer durante a Paris Fashion Week, em março do ano que vem, quando a grife apresentará a coleção outono/inverno de 2025. "É uma grande honra me juntar à linda casa Givenchy, é uma joia. Estou muito animada por poder escrever o próximo capítulo da história desta casa icônica e trazer para a Givenchy minha própria visão, sensibilidade e crenças", celebrou a estilista.

"Sarah Burton é um talento criativo excepcional cujo trabalho acompanho apaixonadamente há muitos anos; estou muito feliz que ela esteja se juntando à Givenchy hoje. Sua visão e abordagem únicas à moda serão inestimáveis para esta Maison icônica, conhecida por sua audácia e alta costura. Estou convencido de que sua liderança criativa contribuirá para o sucesso futuro e a posição internacional da Maison", disse Sidney Toledano, presidente do conselho da grife.

Alessandro Valenti, CEO da Givenchy, acrescentou: "A chegada de Sarah Burton como chefe do nosso design criativo é um momento muito emocionante para a Givenchy. Sua carreira notável e visão criativa já lhe renderam uma vasta base de fãs, e temos certeza de que, sob sua direção, a Givenchy continuará a inovar e cativar um amplo público em todo o cenário mundial. Antecipo ansiosamente a nova energia criativa que Sarah trará enquanto trabalha ao lado de nossas excelentes equipes em nossos workshops excepcionais, e embarcamos neste novo capítulo na história da Givenchy".

Em 2011, enquanto trabalhava para a grife Alexander McQueen, Sarah Burton foi anunciada como a responsável pela criação do vestido de casamento de Kate Middleton com o príncipe William. O modelo, que encantou o mundo, contava com uma saia em 'A' e uma manga, além de uma cauda, tudo em uma renda elegante.