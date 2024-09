Thiaguinho anuncia turnê comemorativa da ’Tardezinha’; Saiba as datas e locais - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 12/09/2024 13:23 | Atualizado 12/09/2024 14:40

Rio - Boa notícia para quem gosta de pagode de primeira qualidade! O evento "Tardezinha", que surgiu com uma roda de samba despretensiosa, em 2015, e alcançou feitos históricos, incluindo um show no estádio do Maracanã, além de ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro, está de volta. O cantor Thiaguinho deu detalhes da turnê especial em comemoração aos 10 anos do projeto durante uma coletiva de imprensa em um hotel na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (12), ao lado de Rafael Zulu e demais sócios.

O Rio de Janeiro receberá o primeiro show da turnê. A apresentação acontecerá no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, no dia 19 de abril. No dia 18 de outubro, será a vez do show em Niterói, no Caminho Niemeyer. O Rio de Janeiro receberá o primeiro show da turnê. A apresentação acontecerá no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, no dia 19 de abril. No dia 18 de outubro, será a vez do show em Niterói, no Caminho Niemeyer.

"O Rio de Janeiro é meu primeiro passo artístico desde o 'Fama' (da TV Globo). Essa cidade é importante demais na minha vida. A 'Tardezinha' se tornou Patrimônio do Rio de Janeiro, porque nasceu aqui. Levar esse espírito carioca (para as pessoas), apesar de eu não ser carioca, é maravilhoso. Nasci no interior de São Paulo e fui criado no Mato Grosso do Sul. É uma alegria imensa ser tão bem tratado aqui no Rio de Janeiro, viver momentos incríveis. Um dos shows mais especiais que já fiz na vida foi o do Maracanã, e teve outro no Parque Olímpico, ano passado. Começar a 'Tardezinha' aqui de novo vai ser maravilhoso, mágico e em um lugar que não cantei ainda, no Engenhão", comemora Thiaguinho, em entrevista ao DIA.



Ao todo, o evento passará por 17 capitais e 26 cidades no Brasil. Entre os locais estão: São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas. Os espetáculos serão em sua maior parte em estádios e arenas. A venda de ingressos inicia no dia 4 de novembro.



"Comecei a me preparar para 'Tardezinha' segunda-feira (9). É um evento que me demanda muito fisicamente e mentalmente. E a sensação é de tranquilidade, de saber que vou viver mais um ano feliz, incrível. No ano passado, o que a gente viveu com certeza foi uma das coisas mais lindas que já vivi na minha carreira. Tenho certeza que ano que vem vai ser incrível para todo mundo. É uma honra poder representar isso tudo com minha imagem, minha voz", diz o cantor.



A "Tardezinha" ainda chegará a países como Austrália, Estados Unidos, Portugal e Angola. "Eu tenho um público grande em Luanda. Lá, eu carrego ainda mais o legado do Exaltasamba. É sempre muito especial pisar em Luanda (Angola). Sempre sou tratado com muito carinho. Me sinto um artista internacional", conta Thiaguinho, aos risos. "Toda as vezes que eu piso lá, tenho a sensação de estar voltando para casa. É uma sensação muito forte. Indico para todas as pessoas conhecerem um pouco com o continente africano. É um povo muito acolhedor. Eles tem um jeito muito lindo de viver. Tenho certeza que vai ser linda a 'Tardezinha' em Luanda, porque eles enxergam o pagode de uma maneira muito bonita. Acho que tem tudo para ser uma 'Tardezinhas' mais emocionantes para gente. Vai ser especial", destaca o artista.



Desde o início, o projeto já teve 194 edições realizadas, quatro álbuns lançados e dois documentários. Sem contar o 'título' de maior turnê brasileira da história. "O projeto ganhou uma importância que a gente não imaginava. A 'Tardezinha' é uma surpresa, quando a gente iniciou foi na intenção de fazer pagode. Hoje, a gente vê que essa 'filha' está grandona. É um projeto bem visto pelo entretenimento, de referência. Abrindo uma nova frente de formato de shows, os diurnos, os artistas querendo fazer outros projetos… Olhar para 'Tardezinha', é ver algo que mexe com amor, paixão" comenta Thiaguinho, com 22 anos de carreira.



Um dos idealizadores do projeto, Rafael Zulu fala sobre a expectativa para a turnê comemorativa. "Além dos números, que a gente consiga seguir emocionando as pessoas, fazendo os olhos delas brilharem". Thiaguinho, então, adianta uma novidade: "Nesse ano terá uma música gravada com Rafael Zulu".

O artista também celebra a primeira década do evento e entrega o possível segredo da festa. "Acho que é a imprevisibilidade. Eu sei como começa e como termina, mas no meio… isso é muito gostoso. Ver a mistura de gerações nos shows também é muito gostoso. Essa mistura faz com que eu tenha que me reinventar musicalmente. É um desafio gostoso, mas que só paro para pensar no palco”, afirma. "O mais legal da Tardezinha é deixar acontecer naturalmente", brinca.



Ele também torce para que a 'Tardezinha' siga por muitos anos animando e promovendo uma boa experiência ao público. "A gente não faz pensando nos resultados, e sim no prazer que vai causar nas pessoas. É bonito ver uma festa que só cresce, que faz a gente feliz… É um projeto vitorioso. Que a gente possa comemorar 20 anos, 50 anos. Que possa ficar como um legado. Que a 'Tardezinha' siga crescendo, vire um patrimônio do Brasil e que ela possa ser uma festa brasileira no mundo", opina o músico.



Confira as datas e locais:

Rio de Janeiro

Data: 19 de abril

Local: Estádio Engenhão



Curitiba

Data: 26 de abril

Local: Estádio Durival de Brito



Vitória

Data: 3 de maio

Local: Estágio Kléber Andrade



Recife

Data: 24 de maio

Local: Arena Pernambuco



Belém

Data: 31 de maio

Local: Mangueirão



Miami - Estados Unidos

Data: 7 de junho

Local: Miami Marine



Luanda - Angola

Data: 14 de junho

Local: Baía de Luanda



Lisboa - Portugal

Data: 21 de junho

Local: Passeio Marítimo de Algés



Belo Horizonte

Data: 5 de julho

Local: Estádio Mineirão



São Luís

Data: 19 de julho

Local: Reserva Shopping da Ilha



Campinas

Data: 26 de julho

Local: Parque de Eventos CCA



Campo Grande

Data: 2 de agosto

Local: Morenão



Maceió

Data: 9 de agosto

Local: Jaraguá



Manaus

Data: 16 de agosto

Local: Arena da Amazônia



Brasília

Data: 23 de agosto

Local: Arena BRB - Mané Garrincha



Natal

Data: 30 de agosto

Local: Arena das Dunas



Florianópolis

Data: 6 de setembro

Local: Estádio Orlando Scarpelli



Londrina

Data: 13 de setembro

Local: Parque de Exposições Ney Braga



Goiânia

Data: 20 de setembro

Local: Serra Dourada



São Paulo

Data: 4 de outubro

Local: Arena Anhembi



Niterói

Data: 18 de outubro

Local: Caminho Niemeyer



Salvador

Data: 25 de outubro

Local: Arena Fonte Nova



Fortaleza

Data: 1º de novembro

Local: Estacionamento Arena Castelão



Porto Alegre

Data: 15 de novembro

Local: Arena Beira-Rio



Sydney - Austrália

Data: 22 de novembro

Local: Showring



Ribeirão Preto

Data: 29 de novembro

Local: Arena Eurosoccer