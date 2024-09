João Lucas lança versão acústica de 'Minuto de Saudade? com participação de Vitor Kley - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 22:47

Rio - João Lucas lançou nesta quinta-feira (12) a versão acústica da música "Minuto De Saudade" e, para este novo formato, ele convidou Vitor Kley para um dueto. A música já está disponível em todas as plataformas digitais.



"Sou muito fã desse tipo de trabalho, que coloca um holofote direto na composição. O Vitor é um artista que só soma neste projeto, abrilhantando ainda mais a música. Feliz que deu certo", comemora João.



"Gravar com o João foi especial demais. Ele é uma pessoa cheia de luz e um dos caras mais queridos que conheci nesses tempos. Sempre muito gentil e educado. Quando ele lançou ‘Minuto De Saudade’ eu pirei, porque realmente gostei da música, da produção, do jeito que ele canta… Aquele 'popzão' dos bom, sabe? Minha vibração deve ter chegado até ele, pois fui convidado pra fazer parte da versão acústica, algo que gosto muito de fazer desde sempre. Fiquei feliz com as palavras dele perante a minha conexão com o violão, com esse tipo de versão e, obviamente, topei o convite por todos esses motivos e mais um pouco", revela Vitor. O artista estava em Portugal durante uma turnê e gravou sua parte à distância, do quarto em que estava hospedado.



Recentemente, o marido de Sasha concedeu entrevista ao Dia e falou um pouco sobre o seu primeiro álbum e a nova fase que está vivendo. Ele também deu detalhes de como conheceu a amada e falou sobre sua relação com a sogra, Xuxa.

