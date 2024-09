Caetano Veloso e Maria Bethânia surpreendem público ao cantarem sucesso de Joelma - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/09/2024 10:56 | Atualizado 29/09/2024 13:26

Rio - Caetano Veloso e Maria Bethânia surpreenderam o público do estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, na noite deste sábado (28), ao cantar a música 'Voando para o Pará', de Joelma, no encerramento do show. A canção, que viralizou nas redes sociais por causa do verso 'Eu vou tomar um tacacá', foi recebida com muita animação pela plateia.

"Encerramento mágico em Belém com Caetano e Bethânia. Ao som de 'Voando pro Pará', a essência do Norte e a força da nossa cultura se encontram em um momento inesquecível", escreveu um fã na legenda de um vídeo publicado no Instagram. No registro, os irmãos baianos aparecem empolgados ao som do hit enquanto recebem aplausos e gritos dos fãs.



Durante o show, Caetano ainda declarou seu amor pela capital do Pará. "Esta é uma das cidades que eu mais amo no mundo. Conheci Belém em 1968, e minha paixão nunca morreu. Muito obrigado", expressou o cantor.

