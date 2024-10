Papatinho lança single Aumenta o Nível com Predella e Sidoka - Reprodução / Instagram

Publicado 08/10/2024 18:08

Rio - Papatinho lança nesta terça-feira (08) a 17ª edição do seu projeto Papatracks, unindo forças com Predella e Sidoka na faixa "Aumenta o Nível", que estará disponível em todas as plataformas digitais e o clipe pode ser visto no Youtube oficial da Papatunes.

"Trabalhar com artistas como Predella e Sidoka é uma vibe única. Eles trazem uma energia que bate forte, e isso se reflete no som. O Papatracks é meu campo de batalha para testar novas combinações, trocar ideias e dar o palco que essa rapaziada talentosa merece", comenta Papatinho.



Predella se destaca por suas letras impactantes, que refletem a realidade das ruas e uma discografia com hits como "Doce Veneno" e "Banco". Já Sidoka ganhou notoriedade com sua autenticidade em faixas como "UFA" e "Porsche".

