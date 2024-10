Luan Santana - Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 22:00 | Atualizado 10/10/2024 22:01

Rio - Nesta quinta-feira (10), Luan Santana lançou em todas as plataformas de áudio do país, o Volume 1 de "Luan ao Vivo na Lua - Nova". O novo EP do cantor destaca a faixa "Se Arrependimento Matasse", música terá videoclipe, com estreia marcada para sexta-feira (11), às 12h.



O EP "Luan ao Vivo da Lua - Nova" soma 5 faixas em seu primeiro volume, sendo quatro inéditas e "Clone", que inaugurou o projeto. Cada etapa do projeto será batizada por uma fase da lua, como denuncia o título do lançamento da vez.



"Se arrependimento matasse" é um título inspirado nessa expressão tão popular e atemporal. "Essa é uma canção muito especial porque narra uma história que todo mundo conhece, ou de ouvir alguém contar, ou até de si mesmo. Não tem como escapar", brinca o cantor. "Ela tem a pegada da sedução, do romance, e por que não admitir, de uma pitada (ou um caminhão, dependendo de cada um) de arrependimento. É quando você, comprometido, cai na fraqueza de ceder a um beijo de outra pessoa, e depois se condena por não ter resistido", fala Luan.



"Gosto muito de cantar historinhas que provoquem identificação nas pessoas. É um convite ao engajamento, à interação que faz aumentar o coro que eu ouço lá do palco durante um show, ou mesmo diante da canção tocada no rádio, nos serviços de streaming de áudio ou vídeo. É a arte de transformar as alegrias e as dores em música, celebrando assim o sentimento que aquilo nos desperta. Tem sensação melhor?", questiona o artista.