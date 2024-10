Festival do Rio: confira a lista de vencedores da mostra de cinema - Claudio Andrade / Divulgação

Publicado 14/10/2024 09:08 | Atualizado 14/10/2024 09:37

Rio - O Festival do Rio 2024 anunciou, neste domingo (13), os filmes que ganharam o Troféu Redentor da Première Brasil, Novos Rumos e Prêmio Felix. A cerimônia da premiação - que também marcou o último dia do evento - aconteceu no Cine Odeon, no Centro, e foi apresentada por Juan Paiva e Fabíola Nascimento.

Os principais vencedores foram "Baby", de Marcelo Caetano, e "Malu", de Pedro Freire. Os dois conquistaram quatro prêmios na noite e dividiram a honraria principal, o Troféu Redentor de Melhor Longa-Metragem de Ficção. Outro filme que levou quatro estatuetas foi "Kasa Branca", de Luciano Vidigal.

"Baby" venceu nas categorias de Melhor Ator, Melhor Direção de Arte, Melhor Longa-Metragem de Ficção e Prêmio Especial do Júri. Já "Malu" conquistou os prêmios de Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Longa-Metragem de Ficção (junto com Baby) e Melhor Roteiro. E quem ficou com as estatuetas de Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Direção de Ficção, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original foi "Kasa Branca".

Confira a lista completa dos vencedores

PREMIÈRE BRASIL



Melhor Curta-Metragem: A Menina e o Pote, de Valentina Homem



Produtora: Sempre Viva



Melhor Som: Marcos Lopes, Guile Martins e Toco Cerqueira por A Queda do Céu



Melhor Montagem: Peterkino, por Salão de Baile



Melhor Fotografia: Arthur Sherman, por Kasa Branca



Melhor Direção de Arte: Thales Junqueira, por Baby



Melhor Trilha Sonora Original: Fernando Aranha e Guga Bruno, por Kasa Branca e Quando Vira a Esquina



Melhor Ator Coadjuvante: Diego Francisco, por Kasa Branca



Melhor Atriz Coadjuvante (prêmio duplo): Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha, por Malu



Melhor Ator: João Pedro Mariano, por Baby



Melhor Atriz: Yara de Novaes, por Malu



Menção Honrosa para Diana Mattos, por Betânia



Melhor Roteiro: Pedro Freire, por Malu



Melhor Direção de Documentário: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, por A Queda do Céu



Melhor Longa-Metragem Documentário: 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado



Produtora: Coqueirão Pictures



Prêmio Especial do Júri: Jamilli Correa, por Manas



Melhor Direção de Ficção: Luciano Vidigal, por Kasa Branca



Melhor Longa-Metragem de Ficção (prêmio duplo):



Baby, de Marcelo Caetano. Produtora Cup Filmes, Desbun Filmes, Plateau Produções



Malu, de Pedro Freire. Produtora Bubbles Project, TvZero





COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS



Melhor Curta metragem: Carne Fresca, de Giovani Barros



Produtora: Duas Mariola Filmes



Menções Honrosas para os curta-metragens: O Céu Não Sabe Meu Nome, de Carol AÓ E Seu Corpo é Belo, de Yuri Costa



Melhor Ator: Reynier Morales, por O Deserto de Akin



Melhor Atriz: Mayara Santos, por Ainda Não É Amanhã



Prêmio Especial do Júri: Paradeiros, de Rita Piffer



Produtora: Mera Filmes



Melhor Direção: Davi Pretto, por Continente



Melhor Longa-Metragem: Centro Ilusão, de Pedro Diogenes



Produtora: Marrevolto Filmes





PRÊMIO FELIX



Melhor Documentário: A Bela de Gaza (La Belle de Gaza), de Yolande Zauberman



Produtora: Unité, Phobics, Arte France Cinéma



Menção Honrosa para os documentários: Vollúpya, de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr.



Salão De Baile, de Juru e Vitã



Prêmio Especial do Júri: Baby, de Marcelo Caetano



Produtora: Cup Filmes, Desbun Filmes, Plateau Produções



Melhor Filme Internacional: Tudo Vai Ficar Bem (All Shall Be Well), de Ray Yeung



Produtora: New Voice Film Productions



Melhor Filme Brasileiro: Avenida Beira-Mar, de Maju de Paiva e Bernardo Florim



Produtora: Produtora Viralata