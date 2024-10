Anitta - Divulgação

Publicado 29/10/2024 11:12

Rio - Anitta, de 31 anos, se apresentará na 25ª edição do Grammy Latino, que acontecerá no dia 14 de novembro no Kaseya Center, em Miami, na Flórida. O anúncio foi feito pela Academia Latina da Gravação, nesta terça-feira (29). A Poderosa é indicada nas categorias "Gravação do Ano" e "Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa" na premiação.

Edgar Barrera, Becky G, Eladio Carrión, Darumas, Emilia, Leonel García, Grupo Frontera, Danny Ocean, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera, Kali Uchis, Pitbull e Reik são outros artistas que farão show no evento. Entre os artistas anunciados anteriormente estão David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carín León, Elena Rose, Ela Taubert e Carlos Vives.