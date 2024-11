Jogador 456 volta para o jogo sangrento na nova temporada de ’Round 6’ - Reprodução / Netflix

Publicado 31/10/2024 18:58 | Atualizado 31/10/2024 19:00

Rio - Os jogos sangrentos de "Round 6" estão cada vez mais próximos de chegar ao catálogo da Netflix em novos episódios que serão lançados em 26 de dezembro. Nesta quinta-feira (31), o serviço de streaming divulgou o primeiro teaser trailer da segunda temporada da série, que conta com o retorno do jogador 456.

A segunda temporada de "Round 6" acompanha a história do jogador 456, que desiste de ir para os Estados Unidos e volta com um novo propósito três anos depois de vencer o Jogo da Lula. Gi-hun entra mais uma vez no misterioso jogo de sobrevivência e começa outra competição de vida ou morte, com novos participantes em busca do prêmio de 45,6 bilhões de wons. Agora, os jogadores podem escolher se os jogos continuam ou não após cada rodada.

Hwang Dong-hyuk, que fez história na 74ª edição do Emmy ao ser o primeiro asiático a vencer o prêmio de Melhor Direção em Série de Drama, volta ao posto de diretor, roteirista e produtor da série.

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo repetem seus papéis da primeira temporada. Eles se juntam aos novatos Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an, que formam o elenco de personagens intrigantes da nova temporada.

Assista ao trailer