Oasis - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 12:59

Rio - A banda britânica Oasis, conhecida por sucessos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger e Live Forever, anunciou que estará de volta ao Brasil em 2025 para duas apresentações marcadas para os dias 22 e 23 de novembro, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Esta será a primeira visita do grupo ao país em 16 anos, após a última turnê de 2009.



O anúncio, feito nesta terça-feira (5), agitou os fãs brasileiros, especialmente após uma publicação no perfil oficial do Oasis nas redes sociais: "Povo do Brasil. O Carnaval chegou mais cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve".





A venda geral de ingressos será aberta no dia 13 de novembro, às 10h, pelo site da Ticketmaster , com preços que vão de R$ 295 a R$ 1.250. Haverá também uma pré-venda para fãs cadastrados no site oficial da banda, oasisinet.com , onde é possível se inscrever até esta quarta-feira (6), às 11h (horário de Brasília). Para se qualificar, os fãs precisam preencher um questionário disponibilizado pela banda. A pré-venda ocorre no dia 12 de novembro, um dia antes da abertura geral.

Além dos ingressos convencionais, o Oasis oferece a modalidade Fan Ticket, que permite aos fãs acesso a um setor especial, revelado apenas na data do show.