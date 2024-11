Farofa da Gkay é adiada e muda de lugar por problemas de logística - Reprodução / Instagram

Farofa da Gkay é adiada e muda de lugar por problemas de logísticaReprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 11:42

Rio - A Farofa da Gkay deste ano, que aconteceria entre os dias 3 e 5 de dezembro, foi adiada e mudou de lugar por 'questões de logística e burocráticas'. Em um comunicado divulgado nas redes sociais do evento, na manhã desta quinta-feira (21), foi informado que a festa não irá acontecer em 2024, mas ainda não tem nova data definida.

"Por questões de logística e burocracias, a Farofa da Gkay não pôde ocorrer, como de costume, no mês de dezembro. Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade, que traria o evento para um patamar jamais visto antes. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição anual agora", iniciou a nota."Não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos vocês. Quem adquiriu o passaporte do evento, poderá reagendar para a nova data ou solicitar o estorno. Qualquer outra dúvida, basta entrar em contato por meio do e-mail cadastrado no momento da compra. Em breve, informaremos a todos vocês, amigos e fãs, a nova data da Farofa da Gkay, de um jeito que vocês jamais viram", concluiu o texto.A influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, é a idealizadora do evento. A criadora de conteúdo utilizou os stories do Instagram para explicar a decisão do adiamento e mudança de local. "Estamos trabalhando em tudo para essa 'Farofa' crescer, para ganhar outros rumos. Vou anunciando para vocês. Já, já eu trago a nova data e o novo local de onde vai ser", disse.Pela primeira vez, o público também poderá participar do evento. Em outubro, a pré-venda dos ingressos disponibilizados esgotou em poucas horas. Nas edições anteriores, o festão teve apenas a presença de personalidades da mídia.O evento acontece desde 2017, com pausa de um ano devido a pandemia, em comemoração ao aniversário de Gkay, no dia 3 de dezembro. O festival começou a ter mais destaque a partir de 2021.