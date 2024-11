’Ainda Estou Aqui’ estreou nos cinemas em 7 de novembro - TV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 29/11/2024 14:05

Rio - Em menos de um mês desde a estreia, o filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello - com a participação especial de Fernanda Montenegro - ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores no Brasil, consolidando-se como um dos maiores sucessos nacionais de 2024.

Com direção de Walter Salles, o longa é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de sua família no início dos anos 70 - época da Ditadura Militar, que começou em 1964. A obra foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional.

Intérprete de Rubens, Selton Mello celebrou o feito no Instagram. "Mais de 2 milhões de pessoas já se emocionaram". Na legenda, ele também quis saber onde os fãs tinha assistido ao filme e agradeceu: "Obrigada pelas centenas de mensagens. Isso tudo alimenta e fortalece para seguir em frente sempre". Fernanda torres, que dá vida à Eunice, também compartilhou uma publicação comemorando o marco do longa.

Em sua jornada nas telonas brasileiras, o filme tem superado grandes produções internacionais. No último fim de semana de novembro, "Ainda Estou Aqui" arrecadou R$ 8,9 milhões e atraiu mais de 390 mil espectadores, superando o musical "Wicked" e o épico "Gladiador II", dois grandes lançamentos da temporada. Além disso, o longa se tornou o filme mais visto de Walter Salles no Brasil, ultrapassando a marca de 1,7 milhão de espectadores, superando seu próprio recorde de público com "Central do Brasil".