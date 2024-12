Nicko McBrain, baterista do Iron Maiden, anuncia saída da banda depois de 42 anos - Divulgação

Publicado 07/12/2024 13:00

Rio - Nicko McBrain anunciou que está se despedindo da bateria do Iron Maiden depois de 42 anos. Os fãs da banda foram pegos de surpresa com a notícia. No Instagram, o baterista revelou que o show deste sábado (7), no Allianz Parque, em São Paulo, será seu último com o grupo. Novo integrante já foi definido e será anunciado em breve.

"Após muita consideração, é com tristeza e alegria que anuncio minha decisão de dar um passo para trás da rotina do extenso estilo de vida em turnê. Hoje, sábado, 7 de dezembro, São Paulo será meu último show com o Iron Maiden. Desejo muito sucesso à banda daqui para frente", iniciou ele, que afirmou continuar fazendo parte da banda, porém nos bastidores.

No comunicado, ele expressou um pouco do sentimento de fazer parte do Iron Maiden. "O que posso dizer? Fazer turnê com o Maiden nos últimos 42 anos foi uma jornada incrível! Para minha devotada base de fãs, vocês fizeram tudo valer a pena e eu amo vocês!", se declarou. Veja a nota na íntegra abaixo.

Na mesma publicação, Rod Smallwood, vocalista do Iron Maiden, falou em nome da banda sobre a saída do baterista. "Obrigado por ser uma força irreprimível por trás da bateria do Maiden por 42 anos e meu amigo por mais tempo ainda. Falo em nome de toda a banda quando digo que sentiremos imensamente sua falta! Desde o Rock in Rio em 1985, temos um relacionamento especial com o Brasil, então sair da turnê na frente de 90.000 fãs aqui em São Paulo por duas noites é poético e você merece todos os elogios que tenho certeza que esses fãs maravilhosos lhe darão' neste último show", afirmou. Veja a nota na íntegra abaixo.

A banda, que já tem shows marcados para 2025, não ficará sem baterista. No post em que se despede de McBrain, Smallwood já deu um spoiler e revelou que o novo integrante já está definido e será anunciado muito em breve.

Leia os textos na íntegra:

"Declaração de Nicko McBrain:

Após muita consideração, é com tristeza e alegria que anuncio minha decisão de dar um passo para trás da rotina do extenso estilo de vida em turnê. - Hoje, sábado, 7 de dezembro, São Paulo será meu último show com o Iron Maiden. Desejo muito sucesso à banda daqui para frente.

No entanto, continuarei firmemente como parte da família Iron Maiden, trabalhando em uma variedade de projetos que meus empresários de longa data, Rod Smallwood e Andy Taylor, têm em mente para mim. Também estarei trabalhando em uma variedade de diferentes projetos pessoais e focando em meus negócios e empreendimentos existentes, incluindo The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Titanium Tart e, claro, Rock-N-Roll Ribs!

O que posso dizer? Fazer turnê com o Maiden nos últimos 42 anos foi uma jornada incrível! Para minha devotada base de fãs, vocês fizeram tudo valer a pena e eu amo vocês! Para minha devotada esposa, Rebecca, vocês tornaram infinitamente mais fácil e eu amo vocês! Para meus filhos, Justin e Nicholas, obrigado por entenderem as ausências e eu amo vocês! Para meus amigos.que estão sempre lá por mim, eu amo vocês! Para meus companheiros de banda, vocês fizeram um sonho se tornar realidade e eu amo vocês! Eu olho para o futuro com muita animação e grande esperança!

Eu os verei em breve, que Deus abençoe a todos, e, claro,

"Up the Irons!"

- Nicko".

"Declaração de Rod Smallwood em nome do Iron Maiden:

Nicko,

E todos nós amamos você também!!

Obrigado por ser uma força irreprimível por trás da bateria do Maiden por 42 anos e meu amigo por mais tempo ainda. Falo em nome de toda a banda quando digo que sentiremos imensamente sua falta!

Desde o Rock in Rio em 1985, temos ’um relacionamento especial com o Brasil, então sair da turnê' na frente de 90.000 fãs aqui em São Paulo por 2 noites é poético e você merece todos os elogios que tenho certeza que esses fãs maravilhosos lhe darão' neste último show.

O Phantom está ansioso por muitos mais anos trabalhando com você nos projetos que você mencionou e tenho certeza que podemos encontrar mais alguns especiais na família Maiden e no FC!

A banda e eu temos mil ótimas memórias dos últimos 42 anos, grandes shows, muitos discos de platina e ouro e prêmios, amor dos fãs e uma cerveja a mais em muitas ocasiões! "Tal vínculo é para sempre! E, como Steve Harris diz, 'Nicko é e sempre será parte da família Maiden'.

- Rod, Andy, Steve, Bruce, Davey, Adrian e Jan

P.S.: O Maiden sempre pega seu homem e nosso novo baterista já escolhido será anunciado muito em breve".