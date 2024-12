Casa de samba Bigode Buço em Irajá - Divulgação

Publicado 13/12/2024 20:44

Rio – Neste sábado (14), a partir das 17h, a Zona Norte do Rio recebe a inauguração do Bigode Buço, uma casa de samba e cultura. Localizada em Irajá, o local terá uma programação diversificada, que inclui rodas de samba, pagode, encontros culturais, exposições artísticas, oficinas gratuitas e espetáculos teatrais.



O evento de abertura, "Bota Irajá na Minha Boca", promete uma noite com apresentações de sete artistas: Andrea Martins, Rapha Mendes, Talitta, Renata Santiago, Thiago Cunha, Jeffo e Diego Cabral, acompanhados por mais dez músicos, trarão clássicos do samba e pagode para animar o público.



Camila Ximendes, de 32 anos, produtora artística e frequentadora do bairro, destacou a importância do local para a comunidade. "Acho que vai fortalecer essa raiz que o subúrbio e Irajá têm. É a nova geração vindo e fortalecendo a ancestralidade do bairro. É um lugar para todas as pessoas, acho que isso é o mais importante, pois hoje em dia a gente não se sente representado em todos os lugares e aqui é um lugar para todos. Eu sou da Baixada, mas me apaixonei pelo subúrbio, e hoje a minha vida acontece toda aqui, porque é um lugar que te abraça. Irajá é um lugar boêmio", afirma.



O espaço é marcado pelo protagonismo feminino, com mulheres ocupando cargos de produtoras executivas, cantoras, chefes de bar e musicistas. Camila também ressalta como essa presença feminina contribui para a sensação de acolhimento e segurança no projeto. "No quesito feminino, são mulheres que estão à frente do evento, então a gente se sente representada e mais segura, porque pensam em detalhes que, às vezes, em alguns lugares, não vão pensar. Agora abre como casa de samba e cultura, o que é muito importante."



Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma Sympla ou pelo Instagram oficial da casa, @bigodebaroficial.

'Bigode Buço'

Local: Rua Honório de Almeida, 51, Irajá

Data: Sábado, 14 de dezembro de 2024

Valor: R$ 10 primeiro lote antecipado/ R$ 20 na hora do evento