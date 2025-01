Shows de Buchecha, Diogo Nogueira e Mumuzinho prometem agitar Niterói - Reprodução / Instagram

Shows de Buchecha, Diogo Nogueira e Mumuzinho prometem agitar Niterói Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2025 16:25 | Atualizado 20/01/2025 16:26

Rio - No próximo fim de semana, a Praia de São Francisco, em Niterói, no Rio, será palco de mais uma edição do "Band Verão Rio", com shows gratuitos de Buchecha e Diogo Nogueira no sábado (25), e Thiago Martins e Mumuzinho no domingo (26). O evento, que já animou o público com apresentações de Dudu Nobre, Xamã, Dilsinho e Gustavo Mioto no último final de semana, segue celebrando a chegada do verão, com um total de oito shows ao longo do mês.



Os shows fazem parte de uma série de atrações que serão exibidas nacionalmente pela Band nos dias 26 de janeiro e 2, 9 e 16 de fevereiro, às 12h.



O evento, apresentado por Gardênia Cavalcanti, traz também temas sobre esportes, gastronomia e Carnaval, abordando tendências e estilos de vida da estação. "Um refresco na alma ver a praia lotada, com as pessoas se divertindo e cantando", diz ela, que faz sua estreia em rede nacional apresentando "Band Verão Rio".